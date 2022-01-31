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Борис Джонсон признал нарушения при проведении вечеринок на Даунинг-стрит

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Старшая сотрудница аппарата британского правительства Сью Грей проверила 16 мероприятий, которые прошли в офисе премьер-министра на Даунинг-стрит, 10 во время пандемии и в условиях строгого локдауна, и выявила ряд нарушений.

По ее оценке, отдельные вечеринки было недопустимо проводить, и на Даунинг-стрит проявили "просчеты в лидерстве и суждениях". Ряд мероприятий проходил в условиях локдауна, когда всем остальным британцам было запрещено собираться даже у себя дома или в гостях. В ряде случаев Грей нашла недопустимым использование сада резиденции для вечеринок или выявила отсутствие контроля за соблюдением ковид-ограничений.

ВВС отмечает, что в опубликованном докладе Грей упомянуто на три тайных вечеринки больше, чем было известно до сих пор. Ранее в офисе премьера некоторые из этих корпоративов называли рабочими мероприятиями. Также шли споры о допустимости отдельных вечеринок, поскольку Даунинг-стрит, 10 - это одновременно и жилье, и рабочее место премьера, а для домохозяйств и рабочих мест правила могли быть разными.

Джонсон после публикации доклада выступил в парламенте, признал выводы доклада Грей и принес извинения. Он признал ошибки как в проведении самих вечеринок, так и в том, как его офис комментировал всплывающую информацию о нарушениях. Премьер согласился, что простые граждане, вынужденные соблюдать все ограничения, вправе рассердиться на него, и пообещал вынести из этой истории уроки и пересмотреть организацию работы своего аппарата.

Информацию о 12 вечеринках на Даунинг-стрит продолжает изучать полиция Лондона.

Ранее на новостях о вскрывшихся тайных вечеринках и о начале проверок этой информации недоверие Джонсону начали выражать отдельные депутаты-консерваторы.

Великобритания Лондон Борис Джонсон Сью Грей коронавирус

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