Норвежский суд отказал Андерсу Брейвику в досрочном освобождении

Андерс Брейвик во время слушаний по прошению о его условно-досрочном освобождении Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Суд провинции Телемарк в Норвегии отказал в досрочном освобождении 42-летнему Андерсу Брейвику, который в 2012 году был приговорен к 21 году заключения за массовое убийство людей, передает издание Verdens Gang.

Согласно решению суда, психологическое состояние Брейвика осталось неизменным, а это значит, что он по-прежнему опасен для общества и может совершить преступление вновь.

Адвокат осужденного сообщил, что защита оспорит решение.

В июле 2011 года Брейвик устроил взрыв в правительственном квартале Осло и бойню на норвежском острове Утойя, в результате чего погибли 77 человек. Тогда он не признал себя виновным в терроризме, заявив, что действовал во благо норвежской нации. В феврале 2018 года сообщалось, что в письме начальству тюрьмы Брейвик впервые заявил о том, что раскаивается в содеянном.

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