РФ и Белоруссия проведут более 20 совместных военных учений в 2022 году

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Большая группировка войск Вооружённых сил Белоруссии будет переброшена на территорию России в рамках стратегических учений "Восток-2022", заявил в четверг Минске министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"То, что касается наших учений: у нас впереди по этому году более 20 мероприятий. И если на этих учениях ("Союзная решимость-2022") мы с Востока перебрасывали войска сюда, к западным границам Содружества, то учения "Восток-2022", они будут на востоке. И по вашему решению министерство обороны, Вооружённые силы Белоруссии будут участвовать в этих учениях - большая группировка. Теперь им предстоит на 10 тысяч километров перебраться туда", - сказал Шойгу в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Он также отметил важность и своевременность создания совместных российско-белорусских учебных центров.

"Учебные центры - идея, которая была озвучена вами и поддержана нашим президентом, - мы её реализовали. Сегодня совместный учебный центр создан, я здесь акцентирую внимание, потому что основная идея была, чтобы это был совместный центр. Чтобы вместе летали, вместе охраняли воздушное пространство", - сказал российский министр.

По его словам, главная задача состоит в том, чтобы система противовоздушной обороны, которая создана в рамках Содружества, "могла отрабатывать фактически ежедневно свои навыки, и показывать свою эффективность, в том числе и тем, кому это надо показывать".