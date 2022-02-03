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Новая Зеландия объявила о поэтапном открытии своих границ

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - По словам премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, вакцинированные новозеландцы из Австралии смогут вернуться домой с 27 февраля, а привитые граждане других стран смогут сделать это с 13 марта. Об этом сообщает BBC News.

Всем въезжающим придется самостоятельно изолироваться в течение 10 дней, но обязательное пребывание в государственных карантинных учреждениях будет отменено.

С 12 апреля в страну смогут въехать до 5 тыс. иностранных студентов. Ожидается, что австралийцы и все другие посетители, которые обычно могут въезжать в Новую Зеландию без визы, смогут попасть в страну не позднее июля. В октябре в Новую Зеландию смогут въехать остальные категории иностранцев и студентов, которым обычно требуется виза.

Границы Новой Зеландии были закрыты в течение почти двух лет из-за пандемии. С начала вспышки в Новой Зеландии было зарегистрировано почти 17 000 случаев заболевания Covid и 53 случая смерти.

Хроника 09 января 2020 года – 03 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Новая Зеландия Коронавирус

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