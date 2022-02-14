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Кремль обратил внимание на перемещения украинских военных в приграничной зоне с ДНР и ЛНР

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле обращают внимание на масштабные перемещения Вооруженных сил Украины в приграничной зоне с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, считают, что это приводит к нагнетанию обстановки.

"Я еще раз хочу повторить о перемещении российских войск на территории Российской Федерации. Не менее масштабные перемещения Вооруженных сил Украины и различных подразделений, различного характера осуществляются и в приграничной зоне и на украинской территории, причем в зоне, которая граничит с территорией самопровозглашенных республик, что, конечно же, приводит к существенному нагнетанию обстановки", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

В ходе общения с прессой Пескова спросили, планирует ли Россия дать Киеву ответ относительно передвижения российских войск на приграничной территории, и как в Кремле относятся к запросу Киева о встрече с РФ и странами-участницами Венского документа.

От дальнейших комментариев по этой теме он воздержался.

Украина ДНР ЛНР Дмитрий Песков

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