Поиск
Фигурное катание04:15Микст. Произвольный танец, финал  Франция Россия СШАПодробнееКёрлинг15:05Женщины. Круговой раунд #8 Дания - Россия 10:5Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:06Заразились
на 14.02В России 14 313 965+180 456В мире 411 722 733+1 435 726

В Минобороны Украины сочли, что оснований для введения в стране военного положения нет

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Оснований для введения на Украине военного положения, которое, в том числе, повлекло бы регулирование работы журналистов и функционирования информационного пространства в целом, нет, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Я уверен, что оснований для введения режима особенного правового режима на сегодня абсолютно нет. Только ради того, чтобы урегулировать или привести в норму медийный простор - ни в коем случае такого делать нельзя. Мы живем в демократической стране, и учимся проходить и такие испытания", - заявил Резников в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать решений власти относительно введения на Украине режима военного положения и соответствующего регулирования функционирования информационного пространства.

По словам министра обороны, он уверен, что "украинцы спокойно переживут и этот кризис".

"Он (кризис - ИФ), в первую очередь, действительно носит информационный характер, и мы выйдем из него еще более сильными. Но военное положение вводится, если непосредственно наступает агрессия в качестве вторжения", - сказал он.

Украина Минобороны Украины Алексей Резников

Новости по теме

Новости

Пентагон приветствовал заявление Лаврова о возможности урегулирования ситуации на Украине

Госдеп объявил о переносе посольства США на Украине из Киева во Львов

Госдеп объявил о переносе посольства США на Украине из Киева во Львов

Зеленский объявил 16 февраля Днем единения

Зеленский объявил 16 февраля Днем единения

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Зеленский отверг вероятность отъезда своей семьи с Украины в данный момент

Зеленский отверг вероятность отъезда своей семьи с Украины в данный момент

Сын президента Туркменистана Бердымухамедова выдвинут кандидатом на этот пост

Авиакомпания Norwegian приостановила полеты над Украиной вслед за KLM

Авиакомпания Norwegian приостановила полеты над Украиной вслед за KLM

Песков заявил, что слова украинского посла о вступлении в НАТО расходятся с курсом Киева

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });