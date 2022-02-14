В Минобороны Украины сочли, что оснований для введения в стране военного положения нет

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Оснований для введения на Украине военного положения, которое, в том числе, повлекло бы регулирование работы журналистов и функционирования информационного пространства в целом, нет, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Я уверен, что оснований для введения режима особенного правового режима на сегодня абсолютно нет. Только ради того, чтобы урегулировать или привести в норму медийный простор - ни в коем случае такого делать нельзя. Мы живем в демократической стране, и учимся проходить и такие испытания", - заявил Резников в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать решений власти относительно введения на Украине режима военного положения и соответствующего регулирования функционирования информационного пространства.

По словам министра обороны, он уверен, что "украинцы спокойно переживут и этот кризис".

"Он (кризис - ИФ), в первую очередь, действительно носит информационный характер, и мы выйдем из него еще более сильными. Но военное положение вводится, если непосредственно наступает агрессия в качестве вторжения", - сказал он.