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Что случилось этой ночью: пятница, 18 февраля

Комментарий МИД РФ о высылке замглавы дипмиссии США из РФ и заявление CAS о варианте попадания допинга в организм Валиевой

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Франция, ФРГ и еще четыре страны Европы призвали РФ не признавать ДНР и ЛНР. Франция, Германия, Ирландия, Эстония, Норвегия, Албания и делегация ЕС выразили обеспокоенность в связи с принятием Госдумой РФ резолюции с призывом к президенту РФ признать независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

- МИД РФ объяснил высылку замглавы дипмиссии США из России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона выслала заместителя главы дипмиссии США Бартла Гормана в качестве зеркальной меры в ответ на высылку советника-посланника российского посольства в Вашингтоне.

- CAS заявил, что запрещенный препарат мог попасть в организм Валиевой после обеда с ее дедушкой. Сообщается, что родственник фигуристки принимает "Триметазидин" после перенесенной операции по замене сердца и обычно носит лекарство с собой.

- Власти самопровозглашенной ДНР начали эвакуацию жителей из посёлка Александровка. Накануне ситуация на линии разграничения в Донбассе резко обострилась. В Донецке сообщили о минометном обстреле поселка Гольмовский и артиллерийском ударе украинских военных по поселку Петровское. Сообщалось, что украинская сторона при обстрелах в четверг применяла минометы различных калибров, автоматические станковые (АГС) и противотанковые (СПГ) гранатометы, крупнокалиберные пулеметы.

- Больница в Приамурье выплатила более 7 млн рублей заразившимся гепатитом детям. Благовещенский городской суд удовлетворил иски Генпрокуратуры РФ о взыскании компенсации за заражение пациентов гематологического отделения Амурской областной детской клинической больницы гепатитом С. Размер компенсации составляет от 700 до 800 тыс. рублей каждой семье.

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