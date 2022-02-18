В ДНР сообщают об артиллерийском ударе украинских военных по поселку Петровское

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Поселок Петровское самопровозглашенной Донецкой народной республики подвергся артиллерийскому удару, сообщает представительство ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В 05:30 по Петровскому выпущено 12 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу представительством ДНР в СЦКК.

Днем ранее в Донецке заявили, что украинская армия более 20 раз обстреляла территорию ДНР выпустив более 100 мин калибром 82-120мм и более 100 гранат различного типа.