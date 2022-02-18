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Больница в Приамурье выплатила более 7 млн рублей заразившимся гепатитом детям

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Благовещенский городской суд удовлетворил иски Генпрокуратуры РФ о взыскании компенсации за заражение гепатитом С детей - пациентов гематологического отделения Амурской областной детской клинической больницы (АОДКБ), сообщает пресс-служба Генпрокуратуры по Дальневосточному федеральному округу.

"В пользу законных представителей 10 несовершеннолетних взыскана компенсация морального вреда на общую сумму более 7 млн рублей. Судебные решения вступили в законную силу, исполнены в полном объеме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основанием для обращения в суд стали "многочисленные факты тяжелого инфекционного заболевания среди детей, требующего длительного медикаментозного и терапевтического лечения". Размер компенсации составляет от 700 до 800 тыс. рублей каждой семье. Установлено, что дети заразились из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических правил, в больнице был очаг гепатита С.

Амурская область Благовещенск

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