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Франция, ФРГ и еще четыре страны Европы призвали РФ не признавать ДНР и ЛНР

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Франция, Германия, Ирландия, Эстония, Норвегия, Албания и делегация ЕС обратились в ООН с призывом к РФ не признавать независимость ДНР и ЛНР.

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"Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с принятием Госдумой РФ резолюции с призывом к президенту РФ признать независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР", - заявил постпред Франции при ООН Николя де Ривьер, представлявший заявление стран.

"Мы предостерегаем от этого шага, который стал бы дальнейшим нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины и шел бы против духа и буквы минских договоренностей", - отметил он.

Госдума на заседании во вторник приняла постановление о немедленном направлении президенту РФ обращения о необходимости признания ДНР и ЛНР. Соответствующее решение было принято путем проведения рейтингового голосования. Документ, внесенный депутатами от фракции "Единая Россия" Виктором Водолацким и Артемом Туровым, предусматривающий сначала консультации с МИД РФ, рассматривался наряду с проектом постановления от фракции КПРФ, который предусматривает немедленное обращение Госдумы к президенту РФ с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. Проект коммунистов набрал большее число голосов - 351, а инициатива фракции парламентского большинства - 310.

Впоследствии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что признание самопровозглашенных ДНР и ЛНР не коррелируется с тезисом о необходимости реализации Минского комплекса мер.

У него уточнили, соответствует ли действительности тезис о том, что пока Кремль подтверждает свою приверженность Минским соглашениям, признания не будет.

"Президент сказал, что главной задачей является реализация Минского комплекса мер", - сказал Песков.

Франция Германия Ирландия Эстония Норвегия Албания ЕС ООН ДНР ЛНР

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