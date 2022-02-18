В ДНР заявили о минометном ударе украинской армии по окраине Горловки

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Украинские военные нанесли минометный удар по поселку Зайцево, который расположен на окраине города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.

"В 23:32 по поселку Зайцево (южное) выпущено семь мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу представительством ДНР в СЦКК.

В последние дни в Донбассе наблюдается обострение вооруженного конфликта, Киев и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в обстрелах. В пятницу в Донецке и Луганске объявили об эвакуации в Россию женщин и детей из-за готовящегося наступления украинских военных в Донбассе. Киев отвергает наличие планов проведения силовых операций на неподконтрольных ему территориях Донецкой и Луганской областей.