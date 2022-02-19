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Шеф Пентагона уверен в готовности России к вторжению на Украину

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин считает, что Россия уже готова к вторжению на Украину в недалеком будущем.

"Я не верю, что это блеф", - заявил он в интервью телеканалу ABC News в ответ на соответствующий вопрос.

По словам главы Пентагона, у России "есть несколько доступных вариантов, и она может атаковать в кратчайшие сроки".

"Я думаю, что они собрали все необходимое, то, что может понадобиться для успешного вторжения", - добавил он.

Остин заявил, что если бы российские войска оставались в местах постоянного дислоцирования, то в районе границы с Украиной "мы бы не увидели таких вещей с точки зрения не только боевой мощи, но и материально-технической поддержки, медицинской поддержки, боевой авиации, которые мы сейчас наблюдаем в регионе".

Президент США Джо Байден ранее заявил, что у него есть основания считать, что Россия уже приняла решение вторгнуться на Украину, однако при этом не исключил возможность дипломатического решения.

"У России есть выбор - война и страдания, или дипломатия, которая обеспечит более безопасное будущее для всех", - сказал он.

США и другие страны Запада с осени 2021 года сообщают о наращивании российских войск у границы с Украиной. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну, и грозят ей санкциями. Москва неоднократно заявляла, что не планирует агрессии против соседнего государства.

Накануне власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили массовую эвакуацию пожилых людей, женщин и детей в Ростовскую область России, заявив о готовящемся наступлении украинских военных в Донбассе. Киев отверг возможность проведения силовой операции на неподконтрольных ему районах Донецкой и Луганской областей.

США Россия Украина Донбасс Ллойд Остин

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