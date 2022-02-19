В ДНР установили лимит выдачи наличных по платежной карте центрального банка

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В ДНР установили суточный лимит выдачи наличных по платежной карте центрального банка (ЦРБ) в размере 10 тыс. рублей, сообщили в субботу в ЦРБ самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"В целях бесперебойного обеспечения наличными денежными средствами граждан в период особого режима функционирования ЦРБ, Правлением банка принято решение о временном установлении суточного лимита выдачи наличных денежных средств не более 10 000 российских рублей по одной платежной карте", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЦРБ ДНР.

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни.

На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Ростовскую область России. Также в самопровозглашенных республиках объявлена всеобщая мобилизация.