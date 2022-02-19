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В ДНР заявили о раненных и погибших в результате диверсий со стороны Киева

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Раненные и погибшие есть в результате диверсий со стороны Киева на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"На территории ДНР активизировалась деятельность украинских диверсионных групп на социально значимых и промышленных объектах ДНР по дестабилизации обстановки. Ими совершен ряд терактов, в результате которых имеются раненные и погибшие граждане республики", - заявил он журналистам в субботу.

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни.

На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Ростовскую область России. Также в самопровозглашенных республиках объявлена всеобщая мобилизация.

Эвакуация жителей Донбасса в Россию

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ДНР Эдуард Басурин

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