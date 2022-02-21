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Макрон отложил выдвижение на пост президента Франции из-за ситуации на Украине

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон должен был на этой неделе объявить о выдвижении на президентские выборы, однако из-за ситуации вокруг Украины это объявление будет отложено, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в окружении Макрона.

По его словам, приоритетом для президента сейчас является поиск выхода из российско-украинского конфликта.

"Трудно безмятежно примерить на себя костюм кандидата в президенты, когда в Европе война у ворот", - заявил собеседник телеканала.

Предполагается, что о выдвижении на новый срок Макрон объявит уже на следующей неделе.

Он занимает пост президента с 14 мая 2017 года.

В последние недели Макрон активно участвует в переговорах с лидерами Европы и с президентом США Джо Байденом в поисках урегулирования кризиса вокруг Украины. В Елисейском дворце 20 января сообщили, что он предложил Байдену и президенту России Владимиру Путину встретиться в Европе и обсудить вопросы безопасности, президенты на это согласились. Саммит состоится после встречи госскретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова, если не начнется война.

В феврале опрос института изучения общественного мнения IFOP показал, что Макрон лидирует среди всех претендентов на пост президента, получив оценку 8,7 балла из 20. В январе у него было 8,3 балла из 20.

Кандидат от правого "Национального объединения" Марин Ле Пен занимает второе место - 8,3 балла из 20 (в январе у нее было 7,3 балла). Выдвинутая правоцентристской партией "Республиканцы" Валери Пекресс занимает третью позицию с 7,5 балла, в январе у нее было 7,6.

Франция Эммануэль Макрон Владимир Путин США Украина Джо Байден

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