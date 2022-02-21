Французские СМИ сообщили, что Макрон провёл ещё один разговор с Путиным

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Телеканал BFMTV утверждает, что президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин провели еще один телефонный разговор.

"Ещё один разговор, в тот же день. Эммануэль Макрон провёл ещё одну беседу по телефону с Владимиром Путиным в это воскресенье", - сообщает телеканал на своём сайте. По его данным, второй разговор Макрона с Путиным продлился час. BFMTV не уточняет источник этой информации и не приводит данных об итогах разговора.

В воскресенье днем сообщалось, что Макрон провёл телефонный разговор с президентом РФ.

По сообщению Елисейского дворца, тогда лидеры, говоря о ситуации в районе Украины, в частности, "взяли на себя твердые обязательства предпринять все действия, необходимые, чтобы избежать эскалации, снизить риски и сохранить мир".

После этого разговора Макрон по телефону поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Великобритании Борисом Джонсоном и с президентом США Джо Байденом. Также сообщалось о планах телефонного разговора французского президента с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.