Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:34Заразились
на 21.02В России 15 522 756+152 337В мире 424 278 520+1 023 560

В Париже отметили, что дата и место встречи Путина и Байдена не определены

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Дата возможных переговоров президентов России и США еще не назначена, место также не определено, но обычно в подобных ситуациях саммиты проводят на нейтральной территории, заявил телеканалу LCI госсекретарь МИД Франции Клеман Бон.

По его словам, американская и российская стороны приняли принцип такого саммита, в Париже считают, что это знак того, что политическое решение украинского кризиса возможно. Бон напомнил, что получить принципиальное согласие Владимира Путина и Джо Байдена на встречу удалось благодаря дипломатическим усилиям президента Франции Эммануэля Макрона. Он добавил, что американская сторона поставила условие, что встреча состоится, если не будет вторжения на украинскую территорию.

Возможной встрече президентов будут предшествовать обмены мнениями в понедельник между главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а 24 февраля - между Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал на брифинге 21 февраля, что конкретных планов по российско-американскому саммиту пока нет, готовится только встреча глав внешнеполитических ведомств России и США.

"Конечно мы не исключаем (возможность проведения переговоров - ИФ), при необходимости, безусловно, президенты России и США в любой момент могут принять решение о контактах телефонных или личных. Это уже будет их решение", - сказал он.

На уточняющий вопрос, считают ли в Кремле вероятной именно встречу двух президентов, Песковн сказал: "Встреча возможна, если это посчитают целесообразным главы государств. Сейчас есть четкое конкретное понимание о необходимости продолжения диалога на уровне министров".

Клеман Бон Франция Эммануэль Макрон Жан-Ив Ле Дриан Владимир Путин Сергей Лавров Джо Байден Украина

Новости по теме

Новости

Более 21 тыс. человек в ДНР остались без воды из-за обстрелов

Из-за обстрела остановился вентилятор в донецкой шахте с 266 горняками

Из-за обстрела остановился вентилятор в донецкой шахте с 266 горняками

Лидер "Яблока" призвал вернуть согласование с СФ отправки военных за рубеж

Лидер "Яблока" призвал вернуть согласование с СФ отправки военных за рубеж

Военные РФ сообщили об антитеррористической тренировке в Приднестровье

Беженцы из Донбасса боятся неизвестности и потери связи с близкими. Репортаж

Беженцы из Донбасса боятся неизвестности и потери связи с близкими. Репортаж

Пушилин призвал всех мужчин ДНР явиться в военкоматы

Начальник Генштаба ВС Белоруссии назвал условие для вывода российских войск из страны

Макрон отложил выдвижение на пост президента Франции из-за ситуации на Украине

В ДНР сообщили о попытке диверсии у вокзала Донецка и гибели подрывника

В ДНР сообщили о 54 обстрелах территории республики за сутки

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });