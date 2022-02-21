В Париже отметили, что дата и место встречи Путина и Байдена не определены

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Дата возможных переговоров президентов России и США еще не назначена, место также не определено, но обычно в подобных ситуациях саммиты проводят на нейтральной территории, заявил телеканалу LCI госсекретарь МИД Франции Клеман Бон.

По его словам, американская и российская стороны приняли принцип такого саммита, в Париже считают, что это знак того, что политическое решение украинского кризиса возможно. Бон напомнил, что получить принципиальное согласие Владимира Путина и Джо Байдена на встречу удалось благодаря дипломатическим усилиям президента Франции Эммануэля Макрона. Он добавил, что американская сторона поставила условие, что встреча состоится, если не будет вторжения на украинскую территорию.

Возможной встрече президентов будут предшествовать обмены мнениями в понедельник между главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а 24 февраля - между Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал на брифинге 21 февраля, что конкретных планов по российско-американскому саммиту пока нет, готовится только встреча глав внешнеполитических ведомств России и США.

"Конечно мы не исключаем (возможность проведения переговоров - ИФ), при необходимости, безусловно, президенты России и США в любой момент могут принять решение о контактах телефонных или личных. Это уже будет их решение", - сказал он.

На уточняющий вопрос, считают ли в Кремле вероятной именно встречу двух президентов, Песковн сказал: "Встреча возможна, если это посчитают целесообразным главы государств. Сейчас есть четкое конкретное понимание о необходимости продолжения диалога на уровне министров".