В ООН призвали к максимальной сдержанности сторон на границе Украины

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В ООН потребовали от всех сторон проявить максимальную сдержанность в ситуации вокруг Украины и воздержаться от любых действий, которые являются "нарушением территориальной целостности Украины", сообщают западные СМИ.

"Мы подчеркиваем наш призыв к незамедлительному прекращению боевых действий, максимальной сдержанности всех сторон для того, чтобы избежать любых действий или заявлений, которые могут усилить напряженность", - сказал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Он отметил, что ООН призывает "всех имеющих отношение к ситуации лиц воздержаться от любых решений или односторонних решений, которые могут стать нарушением территориальной целостности Украины".