Киев созвал экстренный саммит "нормандской четверки" после признания Россией ДНР/ЛНР

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Украина инициирует экстренный саммит "нормандской четверки" после решения России признать независимость самопровозглашенных республик Донбасса, заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Инициирован экстренный созыв саммита "нормандской четверки". Я инициировал созыв заседания Совета Безопасности ООН, проведение специального заседания ОБСЕ", - сказал Зеленский в ночь на вторник в видеообращении.

Украина, по его словам, также настаивает на полноценной работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для предотвращения провокаций и дальнейшей эскалации.

Он отметил, что от партнеров Украины он ждет "четких и действенных шагов поддержки".

Президент отметил, что Украина квалифицирует действия России после признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик как нарушение суверенитета и территориальной целостности страны.

"Украина однозначно квалифицирует последние действия Российской Федерации как нарушение суверенитета и территориальной целостности (украинского - ИФ) государства. Вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на Россию", - заявил Зеленский.

Признание РФ независимости ДНР и ЛНР может означать односторонний выход России из минских соглашений и игнорирование решений "нормандской четверки", считает он.

"Признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из минских договоренностей и игнорирование решений в рамках Нормандии. Это подрывает мирные усилия и разрушает переговорные форматы", - заявил Зеленский.

Президент России Владимир Путин после обращения к россиянам вечером 21 февраля подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также соглашения о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР. Ожидается, что обе палаты российского парламента ратифицируют решение президента РФ на заседаниях во вторник.