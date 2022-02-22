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Китай призвал урегулировать украинский кризис путем диалога

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В Пекине считают, что урегулирование кризиса вокруг Украины должно проходить путем диалога и консультаций с учетом озабоченностей всех заинтересованных сторон, заявил на заседании Совбеза ООН постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.

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"Ситуация на Украине складывалась под влиянием многочисленных сложных факторов, По нашему мнению, все международные споры и разногласия должны решаться мирным путем", - сказал дипломат.

По его словам, Китай приветствует все усилия, направленные на урегулирование украинской проблемы дипломатическими средствами с учетом имеющихся озабоченностей, и призывает все стороны воздерживаться от действий, которые могут привести к эскалации ситуации.

18 февраля представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что полное урегулирование кризиса "может быть достигнуто лишь на основе минских договоренностей, и только когда с помощью диалога и переговоров будет уделено внимание законному беспокойству России и других сторон в области безопасности", а дезинформация, раздувающая угрозу войны, этому не поможет.

19 февраля глава МИД Китая Ван И заявил на Мюнхенской конференции, что для урегулирования кризиса было бы разумно вернуться к Минским соглашениям, согласовать график их реализации, а не "усиливать напряженность, провоцировать панику и трубить про риск войны". Министр заверил, что Пекин всегда выступал за соблюдение территориальной целостности и суверенитета всех стран, в том числе - Украины.

Китай ООН Совбез ООН Украина Донбасс Чжан Цзюнь

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