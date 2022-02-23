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СНБО принял решение о введении чрезвычайного положения по всей Украине

Верховная рада должна утвердить это решение

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - На всей территории Украины будет введено чрезвычайное положение, Верховная рада должна это решение срочно утвердить, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Решение было принято. Согласно нашему законодательству, Верховная рада должна это решение утвердить (...). У меня сегодня будет доклад в Верховной Раде по этому поводу. Что касается самого указа, на всей территории нашей страны, кроме Донецкой и Луганской области, будет введено чрезвычайное положение в зависимости от территории (...), областные комиссии, в которые будут входить представители всех органов государственной и местной власти, будут принимать те или иные решения", - сказал Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО в Киеве в среду.

По его словам, в Донецкой и Луганской областях идет операция Объединенных сил, потому там действует особый правовой режим.

"Касательной Донецкой и Луганской областей, там есть отдельный режим, он урегулирован на сегодняшний день нашим законодательством, они находятся немного в другой юридической зоне. Поэтому там чрезвычайное положение не вводится, к большому сожалению, он (режим) там введен уже давно, начиная с 2014 года", - сказал он на брифинге.

Данилов подчеркнул, что чрезвычайное положение радикально не отобразится на жизни украинцев.

"Я хочу сказать, что будет максимально корректно отрабатываться это ситуация, но в случае необходимости соответствующие органы будут действовать согласно действующему законодательству", - сказал он.

Отвечая на вопрос, будет ли вводиться комендантский час, Данилов отметил, что такое решение могут принимать региональные штабы в зависимости от ситуации.

По его словам, военное положение на Украине будет введено только в случае необходимости, сейчас такого решения нет.

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