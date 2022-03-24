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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:13

Фон дер Ляйен предупредила о возможности новых санкций против России при необходимости

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Партнеры по G7 готовы при необходимости ввести еще больше ограничительных мер против России, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы, партнеры G7, решительно настроены и дальше вводить санкции против России и гарантировать, что они строго осуществляются. И мы готовы предпринять больше мер, если необходимо", - написала она в твиттере.

Также она пообещала, что никому не дадут обойти уже введенные санкции.

Еврокомиссия G7 Украина Урсула фон дер Ляйен
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