Фон дер Ляйен предупредила о возможности новых санкций против России при необходимости

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Партнеры по G7 готовы при необходимости ввести еще больше ограничительных мер против России, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы, партнеры G7, решительно настроены и дальше вводить санкции против России и гарантировать, что они строго осуществляются. И мы готовы предпринять больше мер, если необходимо", - написала она в твиттере.

Также она пообещала, что никому не дадут обойти уже введенные санкции.