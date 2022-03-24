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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:42

Байден назвал прерогативой Киева вопрос о территориальных уступках Москве

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Руководство Украины само должно решать, на каких условиях считают допустимым урегулирование кризиса с Россией, заявил на пресс-конференции президент США Джо Байден.

Его спросили, нужно ли Киеву идти на территориальные уступки в рамках урегулирования.

"Это полностью прерогатива Украины, - ответил глава Белого дома. - Не думаю, что им придется пойти на это (на территориальные уступки - ИФ).

Ранее 24 марта представитель МИД России Мария Захарова заявила, что руководство Украины, не выполнив Минские соглашения, упустило шанс сохранить страну суверенной и в собственных границах.

В начале марта в Кремле заявили, что Россия открыта к диалогу с Киевом при условии выполнения всех российских требований: о нейтральном и безъядерном статусе Украины при обязательной демилитаризации страны, о денацификации украинского государства, признании российской принадлежности Крыма, суверенитета ДНР и ЛНР в административных границах Донецкой и Луганской областей.

Хроника 24 февраля – 24 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
США Джо Байден Крым Украина Луганская область Донецкая область МИД
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