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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:12

СМИ сообщили, что компания Nord Stream 2 AG подаст заявление о банкротстве

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Одна из компаний-операторов газопровода "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG, расположенная в Швейцарии, планирует в ближайшее время подать заявление об инициировании процедуры банкротства, сообщает в четверг немецкая газета "Stuttgarter Zeitung".

"Трубопроводная компания Nord Stream 2 находится на грани банкротства из-за войны на Украине и санкций, введенных Западом. В ближайшие несколько дней (компания - ИФ) подаст заявление об инициировании процедуры банкротства в компетентный суд города Цуг, Швейцария", - пишет газета со ссылкой на генерального директора компании Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига.

По данным издательства, к упомянутому заявлению также будет приложена просьба о введении "временного моратория" на деятельность.

22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что поручил Минэкономики отозвать у регулятора, федерального сетевого агентства, уже выданный отчет на газопровод, таким образом, процесс сертификации остановлен. Решение остановить сертификацию в ФРГ приняли после объявления Россией о признании независимости республик Донбасса.

Nord Stream 2 AG
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