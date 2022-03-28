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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:41

Минагрополитики Украины не увидело критических препятствий для посевной

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Посевная на Украине уже идет, критических препятствий для ее проведения нет, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский на онлайн-встрече с Европейской бизнес-ассоциацией в конце прошлой недели.

"Посевная уже идет, смогли запустить упрощенное кредитования малых и средних предприятий: банки по этой программе за неделю выдали больше 1 млрд гривен (около $34 млн по текущему курсу - ИФ)", - сказал министр.

Он напомнил, что условия этой программы предусматривают предоставление госгарантии на 80% объема кредита для предприятий, в которых доля украинских владельцев превышает 50%. "Попытаемся распространить ее на крупные компании и трейдеров", - добавил Сольский.

Говоря об обеспечении посевной ресурсами, глава Минагрополитики отметил, что семена есть в достаточном количестве, так как они были закуплены ранее, и логистика их несложная.

По его словам, достаточно и удобрений. В частности, запущенные азотные предприятия Group DF имеют даже профицит продукции, поэтому правительство разрешило им экспорт по 70 тыс. тонн удобрений в месяц.

Однако обеспеченность гербицидами составляет лишь около половины, и с учетом логистических проблем и особенностей их закупки быстро изменить ситуацию вряд ли удастся, считает министр.

"Наибольшая проблема вроде бы была с дизелем, но вот пошла вторая неделя (посевной - ИФ) – и уже почти каждый аграрий имеет по 3-4 предложения, хотя цена пока немалая. Предложение есть, недешевое, но есть", - отметил Сольский.

По его оценкам, "ручейки" поставок, поддержанные освобождением их от акциза и снижением НДС, перерастут в "реку". Как сообщалось, в середине марта Украина обнулила акциз на бензин и дизтопливо, а также снизила НДС на моторное топливо с 20% до 7%.

Основной проблемой министр назвал логистику экспорта из-за заблокированных портов, в результате чего ликвидность запасов урожая близка к нулю и заморожены большие деньги аграриев – оценочно около $7,5 млрд.

Глава Минагрополитики сообщил, что активная работа для решения этой проблемы ведется, но пока еще рано озвучивать детали. По его словам, в начале следующей недели планируется обсудить ситуацию с трейдерами.

Накануне встречи с представителями ассоциации министр говорил, что проведение посевной кампании и налаживание экспорта зерна являются приоритетами работы министерства на ближайшее время.

"Порты ограничили. Раньше мы в месяц вывозили 4-5 млн тонн сельскохозяйственной продукции, зерна, продуктов переработки через порты. Сейчас только несколько тысяч тонн через западные границы. Очень важно это наладить, очевидно, отминусовав запасы, которые нужны стране", - отметил Сольский.

Как сообщалось, 24 марта Верховная Рада Украины назначила министром аграрной политики главу парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николая Сольского вместо Романа Лещенко, подавшего в отставку по состоянию здоровья.

Украина
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