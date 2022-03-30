Граждан Белоруссии призвали воздержаться от посещения Украины из-за риска нападений и грабежей

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Белоруссии призвала граждан страны воздержаться от посещения Украины из-за риска нападений и грабежей.

По фактам нападений и грабежей в отношении белорусов на Украине уже возбуждено 44 уголовных дела, сумма похищенного имущества превысила $4 млн, сообщили в Генпрокуратуре Белоруссии в среду.

"В марте 2022 года следователи возбудили и расследуют 44 уголовных дела о совершении на территории названного соседнего государства преступлений в отношении наших граждан по следующим статьям Уголовного кодекса: 35 уголовных дел о разбойных нападениях по ст.207 УК; 8 уголовных дел о грабежах по ст.206 УК; одно уголовное дело об убийствах по ст.139 УК", - проинформировали в Генпрокуратуре.

Там подчеркнули, что в большинстве случаев потерпевшим угрожали огнестрельным оружием.

"Общая стоимость похищенного имущества превысила 4 млн долларов США в эквиваленте", - говорится в сообщении.

Похищены 64 седельных тягача с полуприцепами и грузами, а также личное имущество граждан в виде автомобилей и денежных средств. При этом двое водителей погибли.

В частности, в производстве Следственного комитета находится уголовное дело в отношении неустановленных лиц, которые 3 марта на территории отеля "Ганц и Спа" в поселке Поляница горнолыжного курорта Буковель Ивано-Франковской области с использованием предметов, похожих на огнестрельное оружие, завладели автомобилем Toyota Land Cruiser стоимостью 230 тыс. белорусских рублей, рассказали в Генпрокуратуре.