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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:48

Лондон запретит техобслуживание судов и самолетов "санкционных" бизнесменов из РФ

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Британские власти вводят в действие законодательство, которое запрещает попавшим под санкции предпринимателям из РФ пользоваться услугами британских компаний для техобслуживания своих самолетов и судов, говорится в пресс-релизе Даунинг-стрит.

"Соединенное Королевство сегодня (30 марта) приняла новое законодательство, которое запрещает ремонтно-технические работы самолетов и судов, принадлежащих российским олигархам и их коммерческим структурам, оказавшимся под санкциями", - отмечается в документе.

Британское правительство поясняет, что закон не предусматривает автоматического применения этих мер сразу ко всем российским фигурантам санкционных списков: он дает правительству право в дальнейшем вводить запрет против тех или иных находящихся под санкциями россиян. Предполагается, что, таким образом, они не смогут "извлекать выгоду от ведущей в мире британской морской и авиационной индустрии и их инженеров".

Согласно заявлению, под действие этих мер сразу попадают российские бизнесмены Олег Тиньков и Евгений Швидлер.

24 марта в британские санкционные списки по РФ были, в частности, включены бизнесмен Тиньков и партнер Романа Абрамовича по бизнесу Швидлер.

Санкции против ДНР и ЛНР

Между тем, согласно пресс-релизу, новое британское законодательство также предусматривает распространение на Донецкую и Луганскую народные республики действие санкций, ранее веденных в отношении Крыма.

"Новое законодательство расширяет действие финансовых, торговых санкций и санкций в отношении судоходства, введенных против Крыма, на не контролируемую правительством (Украины - ИФ) территорию в Донецке и Луганске", - говорится в заявлении.

Также на Даунинг-стрит утверждают, что с начала российской спецоперации на Украине Лондон ввел санкции в отношении банков, глобальную стоимость активов которых оценивают в 500 млрд фунтов стерлингов. Кроме того, санкции затронули "более 150 млрд фунтов стерлингов чистого капитала" предпринимателей и членов их семей.

Великобритания
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