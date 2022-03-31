Росгвардия задержала в Киевской области высокопоставленного сотрудника СБУ

Фото: Таисия Воронцова/ТАСС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Росгвардии сообщили о задержании в Киевской области сотрудника Службы безопасности Украины, предположительно, курировавшего диверсионные группы.

"В ходе проведения специальных адресных мероприятий на территории Киевской области поисковая группа Росгвардии при досмотре жилого дома обнаружила подозрительного мужчину. Установлено, что задержанный является высокопоставленным сотрудником Службы безопасности Украины", - сообщили в ведомстве.

По их данным, "предположительно, задержанный осуществлял координацию работы диверсионно-разведывательных групп украинских националистических формирований на территории северо-западных районов Киевской области".

При досмотре места проживания задержанного было обнаружено семь единиц огнестрельного оружия, в том числе автомат АКМС, а также свыше 240 патронов различного калибра.