Минобороны РФ и Красный крест обсудили взаимодействие на Украине

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин обсудил взаимодействие по Украине с главой Международного Комитета Красного Креста, сообщили в российском военном ведомстве.

"31 марта 2022 года состоялся телефонный разговор заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером", - заявили в Минобороны РФ.

"Стороны обсудили вопросы взаимодействия Минобороны России и МККК на украинском направлении", - сказали в министерстве.

Фомин - участник российско-украинских переговоров.

Гуманитарная ситуация в Мариуполе

30 марта российские военные сообщили, что в четверг готовы объявить "режим тишины" в Мариуполе и открыть гуманитарный коридор в сторону Запорожья. Гуманитарную операцию предлагается провести при участии представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного Комитета Красного Креста, сказал накануне начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Мизинцев сказал 30 марта, что Мариуполь покинули 111 тыс. жителей.

Мариуполь расположен на северном побережье Азовского моря, это один из крупнейших морских торговых портов Украины. В городе проживало почти 500 тыс. человек.

21 марта Мизинцев сказал, что в Мариуполе остаются более 130 тыс. жителей.

Российские военные ранее сообщали о боях в центре Мариуполя. 11 марта Минобороны РФ заявляло о сужении кольца окружения вокруг Мариуполя подразделениями Донецкой народной республики. До этого военные РФ сообщали о взятии под контроль ряда кварталов.