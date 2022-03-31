Красный крест сообщил о готовящемся в пятницу гумкоридоре из Мариуполя в Запорожье

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Международный комитет Красного Креста (МККК) готовится организовать 1 апреля гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье, сообщает пресс-служба МККК в четверг.

"По соображениям логистики и безопасности, мы будем готовы провести операцию безопасного прохода завтра, в пятницу, при условии, что все стороны согласятся с точными условиями, включая маршрут, время начала и продолжительность", - говорится в сообщении.

В МККК добавили, что их команды уже выехали на место с предметами первой необходимости и медицинскими средствами, чтобы быть готовыми к безопасному выходу мирного населения из Мариуполя.

"Очень важно, чтобы эта операция состоялась. От этого зависит жизнь десятков тысяч человек в Мариуполе", - подчеркнули в МККК.

Между тем накануне российские военные сообщили, что в четверг, 31 марта, готовы объявить "режим тишины" в Мариуполе и открыть гуманитарный коридор в сторону Запорожья. Гуманитарную операцию предлагается провести при участии представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и МККК, сказал начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на брифинге в среду вечером.

Взаимодействие по Украине обсудил с главой МККК замминистра обороны РФ Александр Фомин, сообщили в четверг в российском военном ведомстве.

"31 марта 2022 года состоялся телефонный разговор заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером", - заявили в Минобороны РФ.

"Стороны обсудили вопросы взаимодействия Минобороны России и МККК на украинском направлении", - сказали в министерстве.

Фомин - участник российско-украинских переговоров.