Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

Красный крест сообщил о готовящемся в пятницу гумкоридоре из Мариуполя в Запорожье

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Международный комитет Красного Креста (МККК) готовится организовать 1 апреля гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье, сообщает пресс-служба МККК в четверг.

"По соображениям логистики и безопасности, мы будем готовы провести операцию безопасного прохода завтра, в пятницу, при условии, что все стороны согласятся с точными условиями, включая маршрут, время начала и продолжительность", - говорится в сообщении.

В МККК добавили, что их команды уже выехали на место с предметами первой необходимости и медицинскими средствами, чтобы быть готовыми к безопасному выходу мирного населения из Мариуполя.

"Очень важно, чтобы эта операция состоялась. От этого зависит жизнь десятков тысяч человек в Мариуполе", - подчеркнули в МККК.

Между тем накануне российские военные сообщили, что в четверг, 31 марта, готовы объявить "режим тишины" в Мариуполе и открыть гуманитарный коридор в сторону Запорожья. Гуманитарную операцию предлагается провести при участии представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и МККК, сказал начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на брифинге в среду вечером.

Взаимодействие по Украине обсудил с главой МККК замминистра обороны РФ Александр Фомин, сообщили в четверг в российском военном ведомстве.

"31 марта 2022 года состоялся телефонный разговор заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером", - заявили в Минобороны РФ.

"Стороны обсудили вопросы взаимодействия Минобороны России и МККК на украинском направлении", - сказали в министерстве.

Фомин - участник российско-украинских переговоров.

Хроника 24 февраля – 31 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
МККК Мариуполь Запорожье Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Британия ввела санкции против Брилева и еще нескольких журналистов из РФ

Военная операция на Украине

Росгвардия задержала в Киевской области высокопоставленного сотрудника СБУ

Росгвардия задержала в Киевской области высокопоставленного сотрудника СБУ

В Литве "заморозили" недвижимость семьи CEO "Аэрофлота" Полубояринова

В Литве "заморозили" недвижимость семьи CEO "Аэрофлота" Полубояринова

Что случилось этой ночью: четверг, 31 марта

Афганистан во власти талибов

Лавров объявил об аккредитации в РФ первого дипломата правительства талибов

Лавров объявил об аккредитации в РФ первого дипломата правительства талибов

Власти США не уверены в целесообразности санкций против "Лаборатории Касперского"

Власти США не уверены в целесообразности санкций против "Лаборатории Касперского"
Военная операция на Украине

США вывели корабли из Черного моря из-за событий на Украине

Военная операция на Украине

Глава МИД ФРГ подтвердила готовность Германии стать гарантом безопасности Украины

Глава МИД ФРГ подтвердила готовность Германии стать гарантом безопасности Украины

Абхазия не намерена входить в состав России

Лондон запретит техобслуживание судов и самолетов "санкционных" бизнесменов из РФ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код