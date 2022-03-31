В Эстонии Яндексу запретили предлагать услуги такси

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии на заседании в четверг утвердило национальную санкцию в отношении Яндекс NV, запрещающую компании работать в балтийской республике.

"Мы также предложили ввести санкции против Яндекса Евросоюзу", передала пресс-служба правительства слова премьер-министра Каи Каллас (Kaja Kallas).

По ее словам, введение санкции "необходимо для защиты безопасности Эстонии".

Яндексу NV запрещено оказывать услуги такси и брокерские услуги в Эстонии.

Интернет-провайдеры должны будут ограничить доступ к веб-сайтам и приложениям Yandex NV, связанным с такси (Yandex Go и Yandex Pro). Магазины приложений (Google Play, App Store и др.) также должны ограничить загрузку приложений Яндекс-такси из своего магазина приложений и перестать предлагать обновления приложений.