Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:05

В Эстонии Яндексу запретили предлагать услуги такси

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии на заседании в четверг утвердило национальную санкцию в отношении Яндекс NV, запрещающую компании работать в балтийской республике.

"Мы также предложили ввести санкции против Яндекса Евросоюзу", передала пресс-служба правительства слова премьер-министра Каи Каллас (Kaja Kallas).

По ее словам, введение санкции "необходимо для защиты безопасности Эстонии".

Яндексу NV запрещено оказывать услуги такси и брокерские услуги в Эстонии.

Интернет-провайдеры должны будут ограничить доступ к веб-сайтам и приложениям Yandex NV, связанным с такси (Yandex Go и Yandex Pro). Магазины приложений (Google Play, App Store и др.) также должны ограничить загрузку приложений Яндекс-такси из своего магазина приложений и перестать предлагать обновления приложений.

Яндекс NV
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США запретят 120 компаниям РФ и Белоруссии покупать американские технологии

Власти Германии задумались о национализации "дочек" "Газпрома" и "Роснефти"

Власти Германии задумались о национализации "дочек" "Газпрома" и "Роснефти"

Байден объявил, что США будут ежедневно выделять из запасов по 1 млн баррелей нефти

Украина инициировала арест самолетов Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр"

Тарифы на транзит нефти через Украину с 1 апреля вырастут на 30%

США смогут вводить санкции за любые связи с аэрокосмической, морской, электронной отраслями РФ

Шольц заявил, что ФРГ будет платить РФ за газ в евро согласно контрактам

США ввели санкции против более 30 лиц и структур РФ, связанных с киберсферой

США ввели санкции против более 30 лиц и структур РФ, связанных с киберсферой

США выступили против резкого роста импорта российских энергоресурсов Индией

США выступили против резкого роста импорта российских энергоресурсов Индией
Военная операция на Украине

В Мариуполе создали администрацию ДНР

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код