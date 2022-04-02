Президент Латвии обсудил с Зеленским военную помощь Украине

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Президент Латвии Эгил Левитс в субботу обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским военную помощь республики и других западных стран Украине, сообщили агентству BNS в канцелярии президента.

Как сказали в канцелярии, Зеленский поблагодарил Латвию за вклад в укрепление обороноспособности Украины. Со своей стороны, Левитс подтвердил, что республика продолжит делать все возможное в сфере военной помощи, а также выступать за то, чтобы и другие члены НАТО значительно усилили помощь Украине.

Президенты также обсудили другие вопросы политической и гуманитарной поддержки.