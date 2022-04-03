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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

В Баку заявили о передаче Еревану проекта с основными принципами мирного договора

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Для нормализации отношений Азербайджан передал Армении окумент из пяти пунктов, который "включает и принципы Хельсинкских соглашений". Об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью TRT World.

"Мы предоставили армянской стороне основные принципы мирного договора, потенциального мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Они сформулированы на основе норм и принципов международного права и являются основанием для добрососедских отношений. Если вы (Армения - ИФ) хотите установить добрососедские отношения, все начинается с первого и самого важного решения: Армения и Азербайджан должны признать территориальную целостность, суверенитет и нерушимость границ между ними. А также воздерживаться от применения силы и угрозы силой против территориальной целостности", - заявил Гаджиев.

"Армения должна положить конец этим территориальным претензиям к Азербайджану. И тогда, исходя из этого, мы сможем двигаться дальше", - подчеркнул он.

Гаджиев обратил внимание на то, что и Турция начинает устанавливать контакт с Арменией на дипломатическом уровне. "Мы поддерживаем этот процесс, но в то же время мы поддерживаем процесс синхронного и параллельного развития двух направлений этого процесса: нормализации армяно-азербайджанских, а также турецко-армянских отношений", - заявил помощник президента Азербайджана.

Азербайджан Армения
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