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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:53

Генсек НАТО заявил о развертывании сил на восточных границах

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью с британским изданием The Telegraph заявил, что альянс разрабатывает новые планы размещения постоянных вооружённых сил на востоке.

"Сейчас мы попросили наших военачальников предоставить варианты того, что мы называем перезагрузкой, долгосрочной адаптацией НАТО", - сказал Столтенберг.

По его словам, НАТО пребывает в "фундаментальной трансформации", которая происходит в результате военной операции РФ.

Генсек НАТО полагает, что лидеры альянса примут решения по данному вопросу, когда они встретятся в Мадриде на июньском саммите.

Столтенберг отметил, что в данный момент на восточных границах НАТО сосредоточено 40 тыс. солдат, а до начала российской военной спецоперации на Украине их было в десять раз меньше.

Йенс Столтенберг
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