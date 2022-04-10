Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:53

Польша пообещала запретить поставки газа и угля из России в ближайшие месяцы

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский заявил в интервью немецкой газете Berliner Zeitung, что его страна введет эмбарго на импорт российских энергоресурсов в ближайшее время.

"Даже если такое решение не будет принято Евросоюзом, мы сами примем его в течение нескольких месяцев, чтобы подать хороший пример и побудить другие страны сделать так же", — сказал Шинковский.

При этом дипломат подчеркнул, что такой шаг Польши не окажет существенного влияния на экономику РФ.

"Мы убеждены, что только совместное решение европейских государств имеет смысл", — добавил Шинковский.

Шимон Шинковский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Генсек НАТО заявил о развертывании сил на восточных границах

Во Франции пройдет первый тур президентских выборов

Во Франции пройдет первый тур президентских выборов
Военная операция на Украине

Военные РФ предотвратили попытку эвакуации руководства "Азова" по морю

Военная операция на Украине

В ЛНР обвинили украинских военных в подрыве очередной цистерны с кислотой в Рубежном

В ЛНР обвинили украинских военных в подрыве очередной цистерны с кислотой в Рубежном

Франция конфисковала принадлежащую Авену картину из коллекции братьев Морозовых

Корабль Crew Dragon компании SpaceX состыковался с МКС

Корабль Crew Dragon компании SpaceX состыковался с МКС

ЕС разрешил сохранить старые контракты финансового лизинга с авиакомпаниями РФ

ЕС разрешил сохранить старые контракты финансового лизинга с авиакомпаниями РФ
Военная операция на Украине

Минобороны заявило о подготовке Киевом провокации против военных РФ

Военная операция на Украине

Посол РФ счел, что помощь Украине оружием чревата прямым военным конфликтом США и России

Посол РФ счел, что помощь Украине оружием чревата прямым военным конфликтом США и России

Что случилось этой ночью: суббота, 9 апреля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код