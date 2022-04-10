Польша пообещала запретить поставки газа и угля из России в ближайшие месяцы

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский заявил в интервью немецкой газете Berliner Zeitung, что его страна введет эмбарго на импорт российских энергоресурсов в ближайшее время.

"Даже если такое решение не будет принято Евросоюзом, мы сами примем его в течение нескольких месяцев, чтобы подать хороший пример и побудить другие страны сделать так же", — сказал Шинковский.

При этом дипломат подчеркнул, что такой шаг Польши не окажет существенного влияния на экономику РФ.

"Мы убеждены, что только совместное решение европейских государств имеет смысл", — добавил Шинковский.