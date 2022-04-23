Глава ООН осудил серию нападений в Афганистане

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил несколько нападений, совершенных в пятницу в Афганистане, в том числе на мечеть Сех Докан в Мазари-Шарифе во время молитвы, сообщает сайт организации.

"Он выразил глубочайшие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Нападения на гражданское население и гражданские объекты, включая мечети, строго запрещены международным гуманитарным правом", - говорится в заявлении, с которым выступила представитель офиса пресс-секретаря ООН.

Согласно сообщениям СМИ, взрыв в мечети Сех Докан привел к гибели более 30 человек, ранены около 90 человек. В прессе со ссылкой на заявление представителя полиции Кундуза сообщают, что второй взрыв произошел рядом с полицейским участком города. Там был взорван автомобиль. В результате четыре человека погибли и 18 получили ранения. Третий взрыв прогремел в провинции Нангархар на востоке страны, где на придорожном фугасе подорвался автомобиль с талибами. При этом четыре человека погибли и один был ранен. Четвертый взрыв, по сведениям СМИ, произошел в одном из районов Кабула. Ранения получили двое детей.

Ранее сообщалось, что официальный представитель контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Забихулла Муджахид сообщил, что в результате взрыва в мечети в провинции Кундуз погибли 33 человека, в том числе дети, еще 43 получили ранения.

"Мы осуждаем это преступление, желаем мученикам рая и скорейшего выздоровления раненым, выражаем глубочайшие соболезнования скорбящим. Виновные этих инцидентов являются бунтари и злые элементы, предпринимаются серьезные усилия для их ареста и наказания", - написал Муджахид.в твиттере.

Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за взрывы.