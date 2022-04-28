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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:49

США оставили в Афганистане военное оборудование на $7 млрд

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Военное оборудование стоимостью около $7 млрд, переданное США афганскому правительству в течение 16 лет, осталось в Афганистане после вывода американских военных, сообщает телеканал CNN со ссылкой на доклад Минобороны США Конгрессу.

Согласно ему, с 2005 года по август 2021-го США передали Афганистану оборудование на общую сумму $18,6 млрд.

Из этой суммы оборудование на сумму $7,12 млрд осталось в Афганистане после завершения вывода войск США 30 августа 2021 года.

Как следует из доклада, в это оборудование входят самолеты, боеприпасы класса "воздух-земля", военные транспортные средства, оружие, средства связи.

В докладе отмечается, что Пентагон не планирует возвращаться в Афганистан, чтобы "забрать или уничтожить" оборудование.

Телеканал также сообщает, что согласно докладу, пять вертолетов Ми-17, которые находились в Афганистане, были официально переданы Украине в 2022 году, хотя они уже находились на Украине на техническом обслуживании до того, как США покинули Афганистан.

"Эти пять вертолетов находились на Украине на капитальном ремонте, когда рухнуло афганское правительство, и с тех пор остаются там", - цитирует телеканал доклад.

Также сообщается, что из других материалов, которые США ранее закупили для Афганистана, но не отправили в страну, США передали Украине некоторые "нестандартные боеприпасы", в том числе около 37 тыс. 122-мм гаубичных снарядов.

Афганистан
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