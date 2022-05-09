Президент Абхазии поздравил с победой президента Южной Осетии с победой на выборах

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Аслан Бжания направил поздравительную телеграмму избранному президенту Южной Осетии Алану Гаглоеву.

"Ваша победа является свидетельством поддержки народа и надежд на новые достижения. Убежден, что узы крепкой дружбы между нашими братскими республиками и впредь будут залогом укрепления абхазо-югоосетинских отношений", - говорится в поздравлении.

Глава Абхазии выразил надежду на то, что деятельность Гаглоева на президентском посту будет способствовать развитию взаимовыгодного межгосударственного сотрудничества на благо народов Южной Осетии и Абхазии.

Бжания пожелал Гаглоеву больших успехов на ответственном государственном посту.

Ранее в понедельник глава ЦИК Южной Осетии Эмилия Гагиева сообщила, что, по данным на 12:00, после обработки более 97% протоколов Гаглоев лидирует на выборах с 54,2% голосов, у действующего президента Анатолия Бибилова 43,30% голосов.

Всего в выборах приняли участие 25 тыс. 395 граждан.

8 мая в Южной Осетии прошел второй тур выборов президента, они признаны состоявшимися. На высший государственный пост претендовали нынешний глава республики Бибилов и Гаглоев. Явка избирателей составила 64,75%.

Бибилов накануне признал поражение на выборах и пожелал Гаглоеву удачи на посту главы республики.