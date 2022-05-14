Инаугурация нового президента Южной Осетии пройдет 24 мая

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Инаугурация победившего во втором туре выборов президента Южной Осетии лидера партии "Ныхас" Алана Гаглоева, который после обработки 100% протоколов набрал 16 134 голоса (56,09%), состоится 24 мая, действующий президент Анатолий Бибилов набрал 11 767 голосов (40,90%), сообщает в субботу ЦИК республики.

"Президент, избранный в соответствии с конституцией республики, конституционными законами вступает в должность на десятый день после официального объявления ЦИК результатов выборов президента. Таким образом, инаугурация Алана Гаглоева пройдет 24 мая", - сказала "Интерфаксу" глава ЦИК Эмилия Гагиева.

Всего приняло участие в голосовании 29 423 человека, что составляет 73,93% от общего числа избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования. Против всех проголосовали 3,01% - 867 человек.