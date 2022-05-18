Патрушев заявил, что санкционная война против РФ ставит многие страны на грань голода

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Введенные против РФ санкции привели к дестабилизации социально-экономической обстановки во всем мире и угрозе голода во многих странах, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

"В результате развернутой против России санкционной войны резко дестабилизирована социально-экономическая обстановка во всем мире, многие страны поставлены на грань голода", - говорится в приветственном послании Патрушева к 96 иностранным послам, собравшимся на встречу с руководством аппарата Совбеза РФ в Москве.

"На фоне становления новых центров силы в мире продолжает нарастать нестабильность, вызванная нежеланием отдельных стран утратить свое геополитическое доминирование", - считает секретарь СБ РФ. Он заявил, что эти страны "пошли на сознательный слом выстраиваемой годами системы международной стабильности, проигнорировав российские предложения по гарантиям безопасности".

В среду в Москве проходит встреча руководства аппарата Совбеза России с послами из 96 стран, приуроченная к 30-летию СБ РФ. В таком формате встреча проводится впервые, сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

По его словам, на встрече "обсудят ряд актуальных международных проблем, касающихся в той или иной степени всех государств мира - в первую очередь планируется обсудить проблематику гибридных угроз, терроризма, закрытых биолабораторий, неонацизма, а также информационной безопасности".