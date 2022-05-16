МИД РФ заявил, что давление на Москву лишь усугубляет продовольственный кризис

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Попытки экономически, финансово и логистически отторгнуть Россию от налаженных многолетних каналов международного сотрудничества лишь усугубляют экономический и продовольственный кризисы, заявили в МИД РФ.

"Обратили внимание на содержание итогового заявления министров иностранных дел стран "Группы семи", в котором среди прочего содержатся обвинения в адрес России в односторонних действиях по подрыву сельскохозяйственного потенциала Украины и ухудшении состояния глобальной продовольственной безопасности", - говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ между тем утверждают, что "именно односторонние действия западных стран, в первую очередь, из "Группы семи" усугубили проблему разрыва логистических и финансовых цепочек поставок продовольствия на мировые рынки".

"Вновь отмечаем, что попытки экономически, финансово и логистически отторгнуть Россию от налаженных многолетних каналов международного сотрудничества лишь усугубляют экономический и продовольственный кризисы, ведут к фрагментации мировой торговли и мешают восстановлению глобальной экономики, и без того страдающей от непрекращающихся волн коронавируса, повсеместной инфляции, ужесточения кредитно-денежной политики развитыми странами", - подчеркнули на Смоленской площади.

В МИД РФ отметили, что "дальнейшее раскручивание антироссийской санкционной истерии ни при каких обстоятельствах не станет стабилизационным или стимулирующим фактором для мировой экономики".