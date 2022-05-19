"Белнефтехим" повысил цену на дизтопливо для европейских автоперевозчиков в 1,5 раза

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Концерн "Белнефтехим" с 20 мая в 1,5 раза повышает стоимость дизельного топлива для следующих транзитом европейских автоперевозчиков на приграничных АЗС.

"Изменения касаются реализации дизельного топлива с учетом сезонного спроса марок ДТ-Л-К5, сорт С, ЕСО, или ДТ-З-К5, сорт F, ECO, или ДТ-З-К5, класс 0, ECO, или ДТ-З-К5, класс 2, ЕСО – цена на него будет выше уровня розничной цены на обычные виды дизельного топлива в республике", - говорится в сообщении концерна.

Нововведение распространяется на АЗС, которые закреплены за пунктами пропуска и установленными местами совершения грузовых операций и перецепки для европейских перевозчиков.

Нововведение не касается граждан Белоруссии и физлиц - граждан ЕС. "У белорусских потребителей (граждан и резидентов Белоруссии), а также у физических лиц - граждан стран Европейского союза остается возможность заправлять автомобили другими видами дизельного топлива на остальных АЗС, расположенных в Белоруссии. Их в стране более 800", - отмечается в сообщении.

Стоимость дизтоплива для европейских автоперевозчиков с 20 мая составит 3,58 бел. рубля ($1,4 по официальному курсу) за 1 литр при действующей стандартной максимальной цене (устанавливается "Белнефтехимом") 2,34 бел. рубля за литр.

Как сообщалось, Белоруссия с 16 апреля ввела запрет на проезд по своей территории для зарегистрированных в ЕС перевозчиков в ответ на действующий с 8 апреля запрет для белорусских и российских автоперевозчиков на перевозку грузов по территории Евросоюза, в том числе транзитом. Позднее белорусские власти уточнили, что автомобили и тягачи, зарегистрированные в Европейском союзе, с 16 апреля могут следовать в Белоруссию через пункты пропуска только в специально установленные места для осуществления грузовых операций и перецепки. Сейчас функционирует 17 специально установленных мест для перегрузки или перецепки, следующих из ЕС грузов. Также определен перечень АЗС, которые закреплены за этими местами.

По данным белорусской стороны, после введения ограничений на проезд для перевозчиков из ЕС, количество европейских грузовых автомобилей, пересекающих границу Белоруссии, составляет 400-600 машин в сутки.