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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

Санкции Евросоюза спровоцировали заторы на границе Эстонии и России

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Санкции Евросоюза против России привели к заторам на эстонско-российской границе и к изменениям в работе логистических компаний, сообщает эстонский портал телерадиовещания ERR.

"Операции занимают больше времени, таможенникам приходится иметь дело с плохо знающими (иностранные - ИФ) языки сербскими и таджикскими перевозчиками, время ожидания на границе увеличилось", - отмечает ERR.

Ведущий таможенный инспектор Налогово-таможенной службы Эстонии Кайри Пяйке объяснила, что, поскольку российским перевозчикам больше не разрешено перевозить грузы по Европе, их заменили водителями из Сербии, Молдавии и других стран, что было не очень распространено в прошлом году.

"Им не хватает языковых навыков и нам приходится изыскивать всевозможные способы, чтобы говорить с ними спокойно и объяснить им обстоятельства", - сказала инспектор.

Сейчас на границе также требуется больше времени, чем раньше, для проверки товарных документов и контрактов, на пересечение границы с Россией требуется порой несколько дней.

Этот трата времени особенно остро ощущается водителями, отмечает портал, представители которого побеседовали с рядом водителей, недовольных сложившейся ситуацией и заявивших, что сейчас водители-дальнобойщики в Европейском союзе "на вес золота".

Эстония Евросоюз Сербия Таджикистан Каири Пяйке
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