Влиятельным чиновникам Компартии Китая запретят владеть активами за рубежом

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Коммунистическая партия Китая (КПК) заблокирует продвижение по службе высокопоставленным чиновникам, члены семей которых владеют крупными активами за рубежом, сообщает в четверг The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Собеседники WSJ утверждают, что внутреннюю директиву Организационного отдела ЦК КПК опубликовали в марте, и пока неясно, будет ли она предана широкой гласности и будет иметь обратное действие. В соответствии с ней супругам и детям чиновников министерского уровня запрещено располагать прямо или косвенно какой-либо недвижимостью или долями в предприятиях, зарегистрированных за рубежом.

Кроме того, по данным издания, высокопоставленным чиновникам и ближайшим членам их семей также запретят открывать счета в зарубежных финансовых организациях, если у них нет на то законных причин, таких как учеба или работа.

Издание отмечает, что члены семей некоторых высокопоставленных чиновников уже продали находившиеся в их распоряжении акции зарубежных компаний.

В январе этого года председатель КНР Си Цзиньпин заявлял: "Руководящие кадры, особенно высокопоставленные, должны обратить внимание на семейную дисциплину и этику. Они должны подавать пример, быть ответственными и вести дела честно".