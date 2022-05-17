Кремль счел позицию Турции по членству в НАТО Финляндии и Швеции внутренним делом альянса

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Нежелание Турции видеть в НАТО Финляндию и Швецию является вопросом взаимоотношений между членами альянса, и в Кремле не хотели бы в них вмешиваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это вопрос отношений между этими странами и отношений внутри самого альянса. Мы не хотели бы вмешиваться в эти отношения", - сказал он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать соответствующую позицию Анкары.

Отвечая на вопрос, допускают ли в Кремле наложение Турцией вето по вопросу о приеме в НАТО Финляндии и Швеции, Песков ответил: "Это не наш вопрос, он в рамках взаимоотношений государств-членов НАТО. Он к нам не имеет отношения".

"Наше отношение к расширению НАТО хорошо известно, мы неоднократно об этом говорили, а тема взаимоотношений между странами НАТО к нам не относится", - добавил представитель Кремля.