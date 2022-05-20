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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Несколько десятков человек пострадали от торнадо на западе Германии

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В результате торнадо в федеральных землях на западе Германии пострадали по меньшей мере 30 человек, пишут в пятницу немецкие СМИ.

Как сообщила полиция города Падерборн в Северном Рейне-Вестфалии, "пострадали от непогоды от 30 до 40 человек, из них 10 - получили серьезные травмы".

"Во время грозы в пятницу днем от вихря осталась полоса разрушений с запада на восток прямо через центр Падерборна в направлении восточных районов города", - заявили в полиции.

В городе Липпштадт, к западу от Падерборна, прошедший торнадо повалил деревья по всему городу, из-за сильного ветра с домов слетали крыши. В Трире ливни привели к тому, что улицы начали напоминать реки.

Ущерб, который понесли федеральные земли на западе страны, оценивается в несколько миллионов евро.

Метеослужба Германии сообщила о приближающейся непогоде несколько дней назад, а с утра в пятницу был объявлен высший уровень предупреждения населения в западных землях. Грозовой фронт смещается на север, в центр страны.

Германия
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