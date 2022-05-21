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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:09

Байден заявил о готовности США к поставке COVID-вакцин в КНДР в случае запроса

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - США готовы помочь КНДР в борьбе со вспышкой COVID-19, в частности поставить в эту страну вакцины, однако никакой реакции на это предложение из Пхеньяна пока не поступало, сообщил американский президент Джо Байден.

"Да, мы предложили вакцины, и не только Северной Корее, но и Китаю. Мы готовы поставить их незамедлительно, но мы не получили никакого ответа", - сказал он в субботу в Сеуле на совместной пресс-конференции с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем.

Ранее власти КНДР сообщили о выявлении в стране большого количества случаев заражения "лихорадкой", что, по мнению многих экспертов, является не чем иным, как коронавирусной инфекцией.

Хроника 09 января 2020 года – 21 мая 2022 годаПандемия коронавируса
США Джо Байден КНДР Северная Корея
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