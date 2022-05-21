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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:45

В КНДР за последние сутки еще около 220 тысяч человек заразились "лихорадкой"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В КНДР за последние сутки около 220 тысяч человек заболели лихорадкой, один человек скончался от последствий заражения, сообщает в субботу агентство "Ренхап".

"За сутки у более 219 030 человек проявились симптомы лихорадки, зарегистрирована одна смерть", - говорится в сообщении.

В общей сложности, заболевание, которое Пхеньян называет лихорадкой, выявлено уже у 2,46 млн человек в КНДР. При этом, свыше 1,76 млн человек поправились, около 692 тысяч проходят лечение.

Общее число скончавшихся от последствий заражения лихорадкой в КНДР составило 66 человек.

Мировые эксперты считают, что данная болезнь на самом деле представляет собой COVID-19.

"Ренхап" со своей стороны подчеркивает, что северокорейские СМИ, вероятно, используют такие формулировки, как "пациенты с высокой температурой", поскольку в КНДР недостаточно оборудования для выявления новой коронавирусной инфекции.

Хроника 09 января 2020 года – 21 мая 2022 годаПандемия коронавируса
КНДР коронавирус
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