КНДР принимает активные меры по противостоянию эпидемии коронавируса

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Северной Корее развернута широкомасштабная кампания по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Чрезвычайная кампания по предотвращению эпидемии в КНДР становится все более интенсивной на фоне добровольного единства всех людей в мышлении и действиях", - пишет агентство.

В частности, активно наращивается производство медикаментов и предметов медицинского назначения, включая производство традиционных корейских жаропонижающих и обезболивающих средств, которые, как говорится в сообщении "эффективны в профилактике и лечении вредоносного заболевания". По всей стране было открыто больше изоляторов и активизированы работы по дезинфекции, введены строгие карантинные меры.

"Серьезно ведутся работы по научному прогнозированию тенденции распространения эпидемии и всестороннему наращиванию материально-технической подготовки для противодействия будущим угрозам и вызовам. В то же время, внимательно отслеживается серьезная ситуация, при которой новые варианты коронавируса постоянно вспыхивают и распространяются в регионах по всей нашей стране", - сообщает ЦТАК.

На текущей неделе лидер КНДР Ким Чен Ын раскритиковал высокопоставленных чиновников за просчеты в распределение лекарственных препаратов и "незрелые" меры реагирования на эпидемию. В связи с этим, пишет агентство, "партийные организации и подразделения по экстренной профилактике эпидемий на всех уровнях провели консультации, чтобы немедленно исправить(...) выявленные уязвимые места, пробелы, пороки и дефекты в работе по профилактике эпидемии".

По опубликованным в четверг данным Государственного штаба по предупреждению чрезвычайных ситуаций, на вечер минувшей среды в стране зарегистрировано 262 тыс. 270 новых случаев заболевания, 213 тыс. 280 человек выздоровели, один скончался. Всего с начала эпидемии в КНДР зафиксировано 1 млн 978 тыс. 230 случаев инфицирования.

Западные СМИ обращают внимание, что Южная Корея и Соединенные Штаты предложили Северной Корее помощь в борьбе с инфекцией, но не получили ответа. В то же время, по данным источников, в понедельник в Пхеньян прибыли три самолета с медикаментами из Китая.