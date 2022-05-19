Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:30

КНДР принимает активные меры по противостоянию эпидемии коронавируса

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Северной Корее развернута широкомасштабная кампания по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Чрезвычайная кампания по предотвращению эпидемии в КНДР становится все более интенсивной на фоне добровольного единства всех людей в мышлении и действиях", - пишет агентство.

В частности, активно наращивается производство медикаментов и предметов медицинского назначения, включая производство традиционных корейских жаропонижающих и обезболивающих средств, которые, как говорится в сообщении "эффективны в профилактике и лечении вредоносного заболевания". По всей стране было открыто больше изоляторов и активизированы работы по дезинфекции, введены строгие карантинные меры.

"Серьезно ведутся работы по научному прогнозированию тенденции распространения эпидемии и всестороннему наращиванию материально-технической подготовки для противодействия будущим угрозам и вызовам. В то же время, внимательно отслеживается серьезная ситуация, при которой новые варианты коронавируса постоянно вспыхивают и распространяются в регионах по всей нашей стране", - сообщает ЦТАК.

На текущей неделе лидер КНДР Ким Чен Ын раскритиковал высокопоставленных чиновников за просчеты в распределение лекарственных препаратов и "незрелые" меры реагирования на эпидемию. В связи с этим, пишет агентство, "партийные организации и подразделения по экстренной профилактике эпидемий на всех уровнях провели консультации, чтобы немедленно исправить(...) выявленные уязвимые места, пробелы, пороки и дефекты в работе по профилактике эпидемии".

По опубликованным в четверг данным Государственного штаба по предупреждению чрезвычайных ситуаций, на вечер минувшей среды в стране зарегистрировано 262 тыс. 270 новых случаев заболевания, 213 тыс. 280 человек выздоровели, один скончался. Всего с начала эпидемии в КНДР зафиксировано 1 млн 978 тыс. 230 случаев инфицирования.

Западные СМИ обращают внимание, что Южная Корея и Соединенные Штаты предложили Северной Корее помощь в борьбе с инфекцией, но не получили ответа. В то же время, по данным источников, в понедельник в Пхеньян прибыли три самолета с медикаментами из Китая.

Ким Чен Ын
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Байден сопротивляется просьбам Киева направить реактивные системы залпового огня

Байден сопротивляется просьбам Киева направить реактивные системы залпового огня

Генсек ООН не видит способов избежать продовольственного кризиса в мире без РФ и Украины

Генсек ООН не видит способов избежать продовольственного кризиса в мире без РФ и Украины

Посольство США в Киеве возобновило работу

Посольство США в Киеве возобновило работу

На экс-президента Молдавии Додона завели дело о коррупции

Президент Хорватии призвал блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Президент Хорватии призвал блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Вице-премьер РФ Хуснуллин предложил Украине покупать электроэнергию Запорожской АЭС

Турецкие отели начнут принимать карты "Мир"

Турецкие отели начнут принимать карты "Мир"
Военная операция на Украине

Зеленский предложил Раде на 90 дней продлить военное положение на Украине

Bloomberg сообщил о планах США закрыть лицензию для обслуживания госдолга РФ

Bloomberg сообщил о планах США закрыть лицензию для обслуживания госдолга РФ

Число россиян, получивших ИИН в Казахстане, в 2022 году выросло в 10 раз