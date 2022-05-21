Президенты США и Южной Кореи высказались за расширение оборонного сотрудничества

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - США и Южная Корея, принимая во внимание ситуацию на Корейском полуострове, намерены и далее развивать оборонное сотрудничество.

"Учитывая угрозу со стороны КНДР, лидеры двух стран согласились начать дискуссии по расширению масштабов совместных военных учений и тренировок на Корейском полуострове", - говорится в совместном заявлении, выпущенном в субботу по итогам переговоров президентов США и Южной Кореи Джо Байдена и Юн Сок Еля.

"Оба лидера напомнили о приверженности США своевременно и скоординированно размещать в случае необходимости американские военные ресурсы, а также определять новые или дополнительные шаги для усиления мер сдерживания дестабилизирующих действий КНДР. Так, США и Республика Корея значительно расширят сотрудничество для противодействия киберугрозам со стороны КНДР", - отмечается в документе.

Президенты также отметили, что для решения ситуации вокруг КНДР открытым остается путь диалога, они вновь призвали Пхеньян вернуться за стол переговоров.

Президент США Джо Байден находится с визитом в Южной Корее. Затем он направится в Японию.